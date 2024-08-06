Один человек погиб и 13 пострадали при обстрелах Курской области

Разрушены дома
Один человек погиб и 13 ранены после массированных обстрелов Курской области.
В Глушковском районе ранены два человека. В Судже – один человек погиб, пятеро, включая троих детей. Позже за медицинской помощью обратились еще трое жителей города, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
В Большесолдатском районе травмы получили два человека, в Рыльском районе – один.
Кроме того, повреждения получили жилые дома и автомобили. Подомовой обход пока совершать небезопасно.
Утром 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. Бойцы погранслужбы ФСБ и ВС России не допустили прорыва границы.
В период с 07:00 до 08:30 мск ПВО сбила 13 украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram