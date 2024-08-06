Британскому пловцу подали еду с червями на Играх-2024 в Париже

Спортсмены жалуются на недостаток мяса и большие очереди в олимпийской столовой

Спортсмены сборной Великобритании пожаловались на плохую организацию питания в Олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже. Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити рассказал о больших очередях в столовой и о недостатке мяса в рационе.

Кроме того, по словам Пити, спортсмены обнаружили в еде червей. В частности, неприятная "приправа" была найдена в рыбе. Питание недостаточно хорошее для того уровня, который ожидают от спортсменов, приводит слова пловца Daily Mail.

Спортсмены сравнивают организацию питания с ОИ-2016 и Играми-2020. По словам атлетов, тогда питание было хорошим. Итальянский пловец Томас Чеккон также раскритиковал организацию Игр в Париже – в частности, отсутствие кондиционера и плохое качество питания.

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