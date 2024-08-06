ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британскому пловцу подали еду с червями на Играх-2024 в Париже

15:27
  • вторник
  • 06 августа 2024

Спортсмены жалуются на недостаток мяса и большие очереди в олимпийской столовой

Спортсмены сборной Великобритании пожаловались на плохую организацию питания в Олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже. Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити рассказал о больших очередях в столовой и о недостатке мяса в рационе.

Российские теннисистки завоевали серебро на Олимпиаде
Ватикан выступил с запоздалым осуждением открытия Олимпиады

Кроме того, по словам Пити, спортсмены обнаружили в еде червей. В частности, неприятная "приправа" была найдена в рыбе. Питание недостаточно хорошее для того уровня, который ожидают от спортсменов, приводит слова пловца Daily Mail.

Спортсмены сравнивают организацию питания с ОИ-2016 и Играми-2020. По словам атлетов, тогда питание было хорошим. Итальянский пловец Томас Чеккон также раскритиковал организацию Игр в Париже – в частности, отсутствие кондиционера и плохое качество питания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Олимпийские игры в Париже
Олимпийские игры в Париже
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.