Татьяна Куртукова рассказала о личной жизни: "Недавно я стала мамой"

Исполнительница хита "Матушка-земля" дала интервью

"Матушка-земля, белая березонька. Для меня – Святая Русь, для других – занозонька"- эти строчки знает почти каждый русскоязычный пользователь Сети. Песня стала хитом буквально за несколько недель, а его исполнительница Татьяна Куртукова - звездой. В интервью артистка призналась, что песня, сделавшая ее популярной, была написана задолго до 2022 года, но именно пару лет назад вышла в массы.

"Мы не старались попасть в какой-то бум патриотизма. Тем более что песня в какой-то степени даже провокационная. В ней мы признаем, что наша любимая страна может быть для кого-то "занозонькой". Это ведь просто констатация факта. Но многие каналы и радиостанции побаивались выпускать ее в эфир. А потом "Матушку" выбрали сами слушатели. Они снимали под нее столько видео, что стало очевидно: им нужны такая правда и такое искусство, с которыми они смогут выражать свое мнение", - отметила Куртукова.

Все свободное время певица предпочитает тратить на семью. Она у нее на первом месте. Татьяна замужем. У нее есть дочь, которой еще нет и года. Воспитывать ребенка певице помогают родственники, няни у нее нет. Семья живет в Москве.

"У нас счастливая и крепкая семья. Недавно я стала мамой. Моей доченьке всего девять месяцев. Все свободное время я провожу с ней", - сообщила Татьяна.

Артистка увлекается не только музыкой. Она любит читать, а еще не теряет надежды вернуться в педагогику. Мало кто знает, что Куртукова преподаватель.

У Татьяны нет вредных привычек. К хейту в Сети она относится спокойно, понимая, что это издержки профессии, звездной болезни не боится. "Самое главное – сохранять самообладание и расти как личность", - заявила Куртукова в беседе с "КП".

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