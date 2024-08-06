В Госдуме рассказали, как замедление YouTube повлияет на другие сервисы Google

"Деградацию" YouTube в России называли вынужденным шагом

Замедление работы YouTube в России не повлияет на стабильность работы других сервисов Google. В этом во вторник, 6 августа, заверил заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

По его словам, подобная угроза могла бы возникнуть в случае блокировки видеохостинга, но "такой сценарий не рассматривается", сообщает РБК.

Ранее председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube может снизиться до 70%. Это сопряжено, прежде всего, с действиями (а точнее, бездействием) самого сервиса, администрация которого не считала нужным вкладываться в российскую инфраструктуру.

Тем временем депутат Госдумы Алексей Диденко сообщил, что помимо YouTube в России могут быть заблокированы Google, Android и iOS. При этом парламентарий подчеркнул, что инициатива будет исходить не от российской стороны.

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