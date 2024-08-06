Бегство от мобилизации на Украине подорожало в два раза

Это официальные данные Госпогранслужбы

Побег с Украины в 2024 году обойдется в два раза дороже, чем годом ранее. Данные украинской Госпогранслужбы проанализировал "Sputnik Ближнее зарубежье".

Теперь, чтобы сбежать от украинской мобилизации, надо заплатить 10 тысяч долларов (850 тысяч рублей). Тогда как раньше можно было обойтись 4 тысячами в американской валюте (340 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что пресечена очередная массовая попытка побега украинских уклонистов за границу. Были задержаны 27 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией. В случае успешного перехода границы каждый должен был заплатить по 4-7 тысяч долларов в криптовалюте.

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