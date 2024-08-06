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Бегство от мобилизации на Украине подорожало в два раза

15:49
  • вторник
  • 06 августа 2024

Это официальные данные Госпогранслужбы

Побег с Украины в 2024 году обойдется в два раза дороже, чем годом ранее. Данные украинской Госпогранслужбы проанализировал "Sputnik Ближнее зарубежье".

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Теперь, чтобы сбежать от украинской мобилизации, надо заплатить 10 тысяч долларов (850 тысяч рублей). Тогда как раньше можно было обойтись 4 тысячами в американской валюте (340 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что пресечена очередная массовая попытка побега украинских уклонистов за границу. Были задержаны 27 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией. В случае успешного перехода границы каждый должен был заплатить по 4-7 тысяч долларов в криптовалюте.

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