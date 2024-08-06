Соседов о концерте Пугачевой в Москве: "Кто захочет слушать ее хрип?"

Музыкальный критик уверен, что время Примадонны прошло

Сегодня, 6 августа, распространилась информация, что Алла Пугачева намерена дать большой концерт в Москве. Однако музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что это вброс. Якобы Примадонна сама инициировала этот слух, чтобы о ней не забывали. Музыкальный критик высказал мнение, что больших концертов Пугачевой больше не будет, потому что она никому неинтересна. Он считает, что ее время ушло.

"Она героиня позавчерашних дней. Думаю, она и сама это понимает... У нее уже нет для этого ни здоровья. Ни голоса. Ни таланта", - отрезал Соседов.

Он допустил, что Примадонна еще может выступать на корпоративах, но если "какой-то богатый дурак пригласит ее". Но и в таком случае Соседов уверен, что "это деньги на ветер". Даже если допустить, что концерт Аллы Пугачевой все же случится, то, считает музыкальный критик, на него придет лишь "пятая колонна".

"Нормальные люди на нее не пойдут. На концерте к 70-летию она пела с ошибками в тексте. Это стыдно давать такие концерты. Кто захочет слушать ее хрип да еще с ошибками?" - задал риторический вопрос "КП" музыкальный критик.

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