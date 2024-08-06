У Эдварда Била диагностировали болезнь бомжей

Блогера еле вытащили с того света

Накануне, 5 августа, стало известно, что медики сумели спасти ногу Эдварда Била от ампутации. Блогер перенес пять операций. А теперь появилась информация, согласно которой у пранкера диагностирована тяжелейшая форма остеомиелита. Это инфекция, которая поражает кости. Говорят, ее могло спровоцировать нарушение режима.

Некоторое время назад Эдвард Бил получил перелом малой берцовой кости и большой берцовой кости. Ему провели операцию — в большую кость вставили специальный металлический штифт. Недавно пранкер снова был госпитализирован. Врачи обнаружили, что малая кость была деформирована из-за того, что блогер, скорее всего, не соблюдал требования врачей и нагружал ногу, пока кость не срослась. В результате пошли осложнения, появилось воспаление, которое перешло в остеомиелит.

"Это не просто остеомиелит, а его тяжелейшая форма, которая обычно наблюдается у бездомных или у людей, которые вообще не следят за своим здоровьем", - цитирует источник телеграм-канал Baza.

Теперь медики пытаются не допустить возникновения сепсиса. Само лечение же, по прогнозам специалистов, продлится более года. Большую часть этого времени блогеру будет прописан постельный режим и запрещено нагружать ногу. При этом, если что-то пойдет не по плану, реабилитация может затянуться на срок до пяти лет.

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