Константин Хабенский остался без Паулины Андреевой

Готовится к выходу третий сезон сериала "Метод"

Режиссер Юрий Быков возвращается к проекту "Метод", первый сезон которого снимал в 2015 году. Спустя десять лет на экраны выйдет третий сезон. Уже известно, что в роли следователя Родиона Меглина снова будет Константин Хабенский. А вот игравшая стажера и выпускницу юрфака Есеню Паулина Андреева в третьем сезоне сериала не появится.

Однако Быков дал понять, что без женского персонажа зрители не останутся. В ленте появится актриса Анна Савранская.

"Самое главное — в третьем "Методе" есть великая героиня, которую я очень быстро полюбил", - признался режиссер.

Он подчеркнул, что сериал вовсе не про полицейских, как кажется многим на первый взгляд. По словам Быкова, это "страшная сказка", в которой нет ничего реалистичного.

"Еще на первом сезоне мы с Хабенским договорились создать образ грустного клоуна, который ищет других трагичных и грустных клоунов. Этого, как мне кажется, никто из тех, кто смотрел "Метод", до конца не осознает", - заявил Юрий Быков в беседе с РБК Life.

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