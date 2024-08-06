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Дополнительные силы ВС России двинулись к месту боев на границе Курской области

17:25
  • вторник
  • 06 августа 2024

С утра ВСУ атаковали российские позиции

Сегодня, 6 августа, ВСУ с восьми утра силами до 300 человек при поддержке 11 танков и 22 бронированных машин атаковали российские позиции в Курской области, сообщило Минобороны России. Войска прикрытия границы вместе с погранвойсками отражают атаки, нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ.

Стало известно, что в район боестолкновения выдвинулись резервы. Сообщается, что атакам со стороны Киева подверглись районы Николаево-Дарьино и Олешни Курской области, непосредствоенно примыкающих к границе.

Оперативно-тактическая авиация и штурмовая авиация нанесли удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

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