ВС России дали жесткий отпор

В Курской области продолжается операция по пресечению вооруженной провокации ВСУ. Утром в Суджанский и Кореневский районы пытались прорваться механизированные формирования численностью до 300 боевиков и столкнулись с российскими подразделениями. Прикрывать их должны были два комплекса "Бук", которые стояли в Сумской области в 10 километрах от границы. Как сообщили в Минобороны, установки ликвидированы. Также уничтожены 16 единиц бронетехники противника.

Весь день боевики атакуют и абсолютно мирные объекты в приграничных районах - используют артиллерию и беспилотники. Погибли три мирных жителя. На данный момент известно о 20 раненых, включая детей. Медслужбы региона переведены на усиленный режим работы.

Минобороны показало эффектные кадры поражения украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук" в Сумской области, которым ВСУ, видимо, хотели прикрыть небо. Установку обнаружили с разведывательного беспилотника и накрыли кассетным боезарядом. Утром во вторник противник силами 300 солдат, 11 танков и более 20 бронированных машин попытался атаковать позиции российских сил прикрытия госграницы в районах населенных пунктов Николаево - Дарьино и Олешня Курской области. Направление - в сторону города Суджа. Эта группа даже получила отдельный тактический знак - треугольник.

"Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на курском направлении. В результате огневого поражения уничтожено шестнадцать единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения", - говорится в сообщении Минобороны России.

Вместе с попытками атаковать Курскую область украинский спецназ попытался высадиться на Тендровскую косу. Из двенадцати атакующих плавсредств три были уничтожены огнем с берега. Потери противника - 20 человек. Остальные решили просто сбежать.

Совершенно очевидно, что обе диверсии, как на море, так и в Курской области, изначально были обречены на провал. И цель подобных атак можно рассматривать исключительно с медийной стороны. Киеву необходимо показать как населению собственной страны, так и западным хозяевам хоть какую-то свою активность на фронте и видимость мнимых побед. При отсутствии таковых в зоне проведения специальной военной операции.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Тимофеевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи. Кроме того, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Воздвиженка, Гродовка и Тарасовка Донецкой Народной Республики.

Под угрозой окружения находятся части ВСУ на горловском направлении - между населенными пунктами Торецк и Новгородское. Новгородское на Украине известно под названием Нью-Йорк. Части подразделений с большими потерями удалось выйти. Но не всем. Попавшие в плен украинские солдаты рассказывают о нехватке личного состава и очень сокращенной военной подготовке перед отправкой на фронт.

Минувшей ночью мощные взрывы прогремели в крупных городах Украины. В Броварах под Киевом поражён промышленный объект, который использовали в военных целях. По предварительной информации, под зданием находилась сеть подземных цехов, где производили беспилотники. Кроме того, взрывы прогремели в Сумской, Винницкой областях. В Харькове разрушено здание управления местной погранслужбы.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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