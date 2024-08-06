Ни дня без скандала: Олимпиада в Париже ставит антирекорды

Более 40 участников Игр сдали положительный тест на коронавирус

На этой Олимпиаде уже впору раздавать не медали, а антипремии. Кто больше всех оскандалится, тому например, золотой бокал с фекальной водичкой из парижской реки. Кто чуть меньше - почетный удар кулаком в серебряной перчатке от боксеров неопределенного пола. И приз зрительских симпатий - Сене. Которая стала главным ньюсмейкером летних Игр. Качество ее сточных вод с самого открытия обсуждают больше, чем достижения спортсменов. Кажется, что медали в отдельных видах спорта зависят уже не от уровня подготовки чемпионов, а от того, как их организм перенесет полученную в воде инфекцию. Во вторник отменили очередную тренировку.

Ряды олимпийцев косит не только кишечная инфекция. Более 40 спортсменов заразились в Париже коронавирусом. А ведь минздрав предупреждал.

"У вас 15 миллионов человек приезжают в Париж. И никаких мер предосторожности. Никаких масок в аэропорту, в метро. А здесь толпы. А мы знаем, как распространяется ковид. Волонтеры массово отказываются от работы на этой Олимпиаде. Они боятся ковида", - отметил Айрис Горфинкель, исследователь вакцинации, семейный терапевт.

К некоторым жалобам в Париже все же прислушались. Спортсмены массово выкладывали в соцсети видео скудной, преимущественно вегетарианской еды в олимпийской деревне, сетовали на отсутствие в рационе необходимого для побед белка. К исполнению пожеланий организаторы подошли весьма творчески. Зря, что ли, уже несколько месяцев европейцам вдалбливают в головы, что кузнечики и личинки - отличная альтернатива мясу.

Пловец из Соединенного Королевства, трехкратный олимпийский чемпион Адам Пити своих же британских ученых, видимо, не читал. Но осуждает: "Питание недостаточно хорошее для того уровня, которого ожидают от спортсменов. Ведь мы должны выложиться по полной. Но в этот раз недостаточно вариантов белковой пищи, длинные очереди и ожидание еды по 30 минут. Я хочу есть мясо, мне нужно мясо для выступлений. Мне также нравится рыба, но люди находят в ней червей".

Продолжается скандал и вокруг трансгендерных боксеров из Алжира и Тайваня. Иман Хелиф и Линь Юйтин уже обеспечили себе бронзовые места. Буквально выбили крепкими мужскими ударами в боях против женщин. Но им не нравится, что общественность и соперницы отказываются признавать в биологических мужчинах слабый пол, а соответственно, и результаты поединков.

"Есть XY хромосома, и это мужчина с точки зрения генетики. С точки зрения морфологической структуры, костей и мышц, безусловно, этот человек будет иметь значительное преимущество иметь перед женщиной. И, соответственно, в моем личном понимании избиение женщины человеком с мужской генетикой с точки зрения социального аспекта должно быть крайне неодобрительно. Как бы женщина ни тренировалась, она никогда не нарастит такую мышечную массу и плотность кости, как нарастит генетический мужчина, вырабатывающий большое количество тестостерона", - объяснила Марина Степковская, врач-генетик.

На основании гендерных тестов Международная ассоциация бокса не допустила этих бойцов к участию в чемпионате мира в прошлом году, а происходящее на Олимпиаде назвала позором. МОК решил определять пол спортсменов просто по паспорту, назвал гендерные тестирования противозаконными, а строптивую ассоциацию бокса призвал распустить.

Международная ассоциация бокса неугодна МОК не только потому, что мешает заигрываться в толерантность и выступает против мужчин в женском спорте. Но и потому что возглавляет организацию россиянин Умар Кремлев. Западная пресса тут же обвинила русских в разжигании гендерного скандала и атаке на Олимпийских комитет. Хотя после откровенного избиения на ринге рыдала итальянка, о невозможности победить мужчину кричала венгерка, пожимать руку сопернику отказалась болгарка.

Пример французского легкоатлета Антони Амиратти лишнее свидетельство: Олимпиада - это уже не про спорт и достижения. Чтобы прославиться и получить рекламный контракт, ему оказалось достаточно при прыжке с шестом сбить планку именно тем органом, наличие которого у себя пытаются отрицать алжирский и тайские боксеры. В финал он не прошел. Но получил предложение сняться в фильме для взрослых за 250 тысяч долларов. Это в три раза больше, чем призовые за золото на Играх.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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