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С 1 сентября финансирование школ и детсадов в Москве будет увеличено — Собянин

18:06
  • вторник
  • 06 августа 2024

Подписано соответствующее постановление

Нормативы подушевого финансирования школ и детских садов увеличат за счет средств столичного бюджета. Уже известны цифры. Так, на учащихся 1-4 классов увеличится на 3,6 тысячи рублей, 5-9 классов — станет больше на 1,7 тысячи рублей, 10–11классов — вырастет на 1,7 тысячи рублей. А нормативные затраты на одного воспитанника дошкольного отделения для групп полного дня увеличены на 10,3 тысяч рублей.

Кроме того на заседании Президиума Правительства Москвы было принято решение выделить грант на подготовку медицинских инженеров и техников. В частности, такую финансовую поддержку получит Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Там будут подготавливать кадры по специальностям "медицинский инженер" и "медицинский техник".

А еще одобрены планы строительства трех объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. В ТиНАО возведут завод крупномодульного домостроения и логистический парк. В районе Хорошево-Мневники — офисные и спортивные помещения в составе многофункцио­нального гостиничного комплекса.

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