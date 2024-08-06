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Управление кадровых сервисов появилось в правительстве Москвы

18:17
  • вторник
  • 06 августа 2024

Подразделение будет заниматься кадровым обеспечением правительства Москвы и столичных органов исполнительной власти

В аппарате мэра и правительства Москвы образовано Управление кадровых сервисов. Произошло это в результате слияния Управления государственной службы и кадров и проекта "Кадровые сервисы Правительства Москвы".

"Одна из ключевых задач нового управления - продолжить формирование единой системы кадровых сервисов правительства Москвы. Это позволит руководителям столичных органов власти и организаций и их командам получать комплексную экспертную поддержку в HR-сфере и иметь доступ к лучшим инструментам и инновационным разработкам для работы на благо города", - говорится в сообщении информационного центра столичного правительства.

Подразделение будет заниматься кадровым обеспечением правительства Москвы и столичных органов исполнительной власти, формированием кадровой политики и законодательства о государственной гражданской службе, организацией и проведение работы по награждению работников организаций и жителей города, координацией государственных органов власти в вопросах поступления на гражданскую службу.

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