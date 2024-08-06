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Дан старт Всероссийскому конкурсу "Наставничество"

18:17
  • вторник
  • 06 августа 2024

Он проводится по двум направлениям

Открылась регистрация на Всероссийский конкурс "Наставничество". Участвовать могут российские граждане в возрасте от 18 лет.

Проводится конкурс по двум направлениям - "Наставник года" и "Лучшие практики наставничества", причем во втором случае возможно как самостоятельное, так и командное участие.

Регистрация открыта до 25 октября. 

С 17 по 19 декабря 2024 года пройдет заключительный этап конкурса - состоится это в формате Фестиваля наставников, который объединит 100 победителей проекта.

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