Дан старт Всероссийскому конкурсу "Наставничество"

Он проводится по двум направлениям

Открылась регистрация на Всероссийский конкурс "Наставничество". Участвовать могут российские граждане в возрасте от 18 лет.

Проводится конкурс по двум направлениям - "Наставник года" и "Лучшие практики наставничества", причем во втором случае возможно как самостоятельное, так и командное участие.

Регистрация открыта до 25 октября.

С 17 по 19 декабря 2024 года пройдет заключительный этап конкурса - состоится это в формате Фестиваля наставников, который объединит 100 победителей проекта.

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