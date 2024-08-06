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Самые опасные дни ретроградного Меркурия

18:35
  • вторник
  • 06 августа 2024

Названы конкретные даты

Обратное движение Меркурия началось 5 августа и завершится только 28 числа. Этот период традиционно является сложным для каждого знака зодиака. Астролог Юлия Гикс назвала самые опасные дни: с 5 по 10 августа, 11 и 15 августа.

"Но можно облегчить его прохождение. Во-первых, перестаньте планировать новые события, это бесполезно, Меркурий не даст вам спокойно совершить задуманное", - отметил астролог.

Кроме того следует придерживаться таких правил: идти на компромисс и не быть резким в словах; не разбрасывать документы и держать их в недоступном для других месте, а также проверить документы перед вылетом или отъездом; не покупать электрические предметы, поскольку в период ретроградности они часто ломаются, сообщает Woman.ru.

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