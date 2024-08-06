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Перечислены варианты наиболее полезного завтрака для детей и подростков

19:06
  • вторник
  • 06 августа 2024

Это избавит их от синдрома хронической усталости

В сбалансированном завтраке всегда должны присутствовать белок и углеводы. В классические полезные утренние приемы пищи входят каша с сыром, яйцо с овощами, творог с фруктами, а также мясо, рыба или курица с овощами. Такие блюда дадут заряд бодрости и очень полезны для детей и подростков.

Впрочем, врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина убеждена, что отсутствие сбалансированного завтрака приводит к ухудшению настроения всех групп населения.

"Плохо, когда дети завтракают хлопьями, потому что это просто углеводы с высоким гликемическим индексом и абсолютным отсутствием белка. Нужно уходить от таких завтраков и делать нормальную яичницу ребенку на завтрак или творог с фруктами мешать, потому что ребенку нужно больше кальция", - сообщил специалист.

 Более того, отсутствие завтрака приводит к так называемому синдрому хронической усталости у подростков.

"Когда подросток не ест, это всегда связано с угнетением настроения, отсутствием сил, появляется так называемый синдром хронической усталости, депрессивные состояния. Нужно всегда смотреть, как человек питается", - заявил эксперт в беседе с НСН.

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