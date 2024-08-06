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Двое погибли, 11 пострадали: детали массовой аварии на Кубани

19:00
  • вторник
  • 06 августа 2024

Среди жертв ДТП оказался ребенок

В районе Армавира в Краснодарском крае произошла авария: столкнулись микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль. По предварительным данным, погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали 11, передает ТАСС.

Однако РИА Новости приводит другие цифры. Согласно информации агентства, пострадали 14 человек. В Госавтоинспекции региона рассказали, что семь человек, включая пятеро несовершеннолетних госпитализированы, среди них нет пациентов в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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