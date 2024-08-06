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Минобороны: Понеся потери, украинская ДРГ отступила

19:45
  • вторник
  • 06 августа 2024

Бои шли с утра 6 августа

Сегодня, 6 августа, ВСУ с восьми утра силами до 300 человек при поддержке 11 танков и 22 бронированных машин атаковали российские позиции в Курской области. В результате украинские диверсанты потерпели поражение и отступили на свою территорию.

Минобороны сообщило, что огневое поражение противника было достигнуто благодаря огню артиллерии, ударам армейской авиации и применению ударных БПЛА. Неся потери, оставшиеся диверсанты отступили на территорию Украины. Однако по ним продолжают наносить удары, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

Также стало известно, что медслужбы Курской области переведены на усиленный режим работы, а жителям приграничных районов предложили переехать в пункты временного размещения.

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