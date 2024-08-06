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Пугачева уступила Волочковой: балерина сообщила о возвращении Примадонны в Россию

20:30
  • вторник
  • 06 августа 2024

Артистка благодарна певице

Появилась информация, будто скоро Алла Пугачева вернется в Россию вместе с детьми Гарри и Лизой. Якобы Примадонне надо решить некие вопросы, в том числе касающиеся ее молодого супруга иноагента Максима Галкина. На этом фоне Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала пост, в котором призвала Примадонну скорее вернуться домой, потому что в России ее "любят больше, чем на Западе".

Журналисты связались с балериной, чтобы узнать, зачем она выложила эту публикацию. Анастасия заявила, что конкретно ей Алла Борисовна не сделала ничего плохого, наоборот, поддерживала в самые тяжелые времена. Кроме того, вместе с Филиппом Киркоровым Примадонна посещала выступления Волочковой, приглашала ее танцевать в своих проектах.

"Я стала единственным человеком из балетного мира, кого она пригласила на свой сольный концерт в Минске. Там она организовала президентский номер и уступила свою гримерку", - отметила балерина.

Анастасия не видит ничего плохого, если Алла Борисовна вернется в Россию. По словам балерины, у Примадонны тут "изначально есть поклонники".

"Конечно, у нее может быть свое мнение относительно каких-то вещей, но это ее жизнь, ее выбор. Мне она ничего плохого не сделала. И я не поддерживаю травлю, которой она подверглась", - заявила Волочкова в беседе с "КП".

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