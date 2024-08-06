В штабе общественной поддержки "Единой России" на выборах в МГД подвели итоги программных сессий с экспертами

Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября

В общественном штабе "Единой России" состоялось итоговое заседание программной комиссии по сбору наказов столичных жителей в народную программу партии, передает информагентство "Москва".

Были подведены итоги двухнедельной работы.

"Наша главная цель – учесть все предложения и пожелания горожан при формировании программы, сделав ее по-настоящему народной и гармонично дополняющей стратегический курс мэра Москвы Сергея Собянина. Мы рады, что на наш призыв оставлять наказы откликнулось так много людей. Хочу от всей души поблагодарить москвичей за активность, за помощь в формировании народной программы", – сказал руководитель программной комиссии, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он добавил, что в общественном штабе прошли экспертные сессии, посвященные развитию предпринимательства, транспорту, экологии, поддержке семьи.

"Уже скоро, 8 августа, мы представим проект программы на конференции московского городского регионального отделения "Единой России". Но я хочу особо отметить, что с принятием программы работа над ней заканчивается. Народная программа – это живой документ. Работа над ним не подчинена графику выборов, это постоянный процесс. Программная комиссия продолжит прием наказов и предложений москвичей по развитию столицы", – указал руководитель исполкома столичного регионального отделения партии Максим Руднев.

Выборы депутатов состоятся в Москве в сентябре. Голосование - онлайн и на участке - продлится с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму. Также там представлены кандидаты в депутаты ТиНАО.

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