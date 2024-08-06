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Лавров поговорил с коллегой из Иордании: призвал успокоиться, чтобы не случилось катастрофы

21:05
  • вторник
  • 06 августа 2024

На Ближнем Востоке бурлят страсти

Ближний Восток балансирует на грани масштабной войны. Появляется все больше свидетельств того, что Иран активно готовится к удару возмездия по Израилю в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

На фоне этих тревожных сообщений стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров переговорил по телефону со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. Они отметили необходимость прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и призвали все вовлеченные стороны проявлять сдержанность во избежание катастрофических последствий для всего Ближнего Востока, передает ТАСС.

Также министры условились продолжать регулярные контакты по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

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