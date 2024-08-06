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Эдита Пьеха: "Я несметно богата!"

21:39
  • вторник
  • 06 августа 2024

Певица на днях отметила день рождения

31 июля прославленная артистка Эдита Пьеха отметила день рождения. Ей исполнилось 87 лет. В последнее время знаменитая певица ведет крайне закрытый образ жизни: она не дает концертов, не снимается на телевидении, не выходит в свет. Тем не менее в честь дня рождения артистка сделала исключение и дала интервью.

Мало кто знает, что Эдита Пьеха не только певица, но и актриса. Она снималась в таких фильмах как "Бриллианты для диктатуры пролетариата", "Ошибка резидента", "Девушка моей мечты", "Спасибо за нелетную погоду", "Неисправимый лгун". Однако главной артистка считает для любой женщины роль матери.

"Я об этом говорю своей внучке, а теперь скажу и правнучке. Женщине лучше строить личную жизнь, а не карьеру... Я довольна, что Илона выросла хорошим человеком. Называю ее перпетум мобиле, она всегда в делах. Дочь помогает бездомным собакам. Но самое главное, Илона подарила мне замечательных внуков, а те - правнуков. Так что я несметно богата!" - приводит слова Эдиты Пьехи Prozvezd.info.

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