По данным правительства региона, оно создано с помощью нейросетей украинскими спецслужбами

В сети распространяется фейковое видео, где врио главы Курской области якобы призывает мужчин явиться в военкоматы для получения оружия. Ролик появился во вторник, 6 августа.

По данным правительства региона, оно создано с помощью нейросетей украинскими спецслужбами. За основу было взято вчерашнее видео обращение Алексея Смирнова о том, что обстановка на границе напряжённая.

В оригинальном заявлении Смирнов призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации со стороны противника.

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