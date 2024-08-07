Российские "Грады" наносят сокрушительные удары по бронетехнике ВСУ

Огонь ведут осколочно-фугасными снарядами

Информация о ситуации в зоне проведения СВО. Российские военные наступают практически на всех направлениях. Ни на сутки не прекращаются бои на Харьковском участке фронта. В Волчанске наши штурмовые отряды продолжают зачистку многоэтажек и наносят удары по закрепившимся там силам врага.

Сокрушительные удары по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ наносят расчеты РСЗО "Град" на Авдеевском направлении. Получив координаты цели, экипаж выдвигается на боевую позицию и за считанные минуты переводит машину из походного положения в боевое. Огонь ведут осколочно-фугасными снарядами на расстоянии более 10 километров.

Залповый удар артиллеристов - эффективная поддержка для наших штурмовых отрядов, которые активно продвигаются вглубь обороны противника.

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