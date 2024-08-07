Провел машину сквозь заминированный участок: названы новые герои СВО

Бойцы проявляют мужество

Новые примеры мужества и самоотверженности наших военнослужащих в зоне спецоперации.

Наводчик-оператор танка ефрейтор Егор Шкаров в ходе наступления на опорный пункт противника уверенно провёл машину сквозь заминированный участок. Экипаж первым вышел на стрельбу прямой наводкой и прицельными выстрелами уничтожил огневые точки боевиков. Враг был застигнут врасплох. Танкисты применили дымовую завесу, благодаря чему наши штурмовики без потерь пробрались к опорнику и зачистили его.

Ефрейтор Георгий Плешаков на наблюдательном посту заметил в небе вражеский беспилотник, который приближался к нашим позициям. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Георгий ударил по коптеру из антидронового ружья. Потеряв управление, беспилотник упал в поле и сдетонировал вдали от расположения российских войск.

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