В Венесуэле встретили корабль Балтийского флота "Смольный"

Это учебное судно

В Венесуэле торжественно встретили корабль Балтийского флота "Смольный". Учебное судно под звуки оркестра пришвартовалось в порту Ла-Гуайра.

"Смольный" совершает дальний морской поход в качестве практики для более 300 курсантов военно-морских вузов. Во время стоянки корабль пополнит запасы продовольствия и топлива.

Дружественный заход порту Ла-Гуайра развивает военно-морское сотрудничество между Россией и Венесуэлой и свидетельствует об укреплении доверительных отношений. Неделю назад корабль с курсантами на борту заходил на Кубу.

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