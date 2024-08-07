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Российские бойцы сбили за ночь 11 беспилотников ВСУ

08:18
  • среда
  • 07 августа 2024

Без жертв не обошлось

В ночь на среду, 7 августа, были пресечены новые попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации.

Силы ПВО России сбили за сутки 140 украинских беспилотников
75 беспилотников сбиты за ночь в семи регионах России

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, четыре — над Курской областью, два — в Воронежской области и два — над Ростовской областью.

Исполняющий обязанности курского губернатора Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен.

Своеобразный антирекорд был поставлен в ночь на 4 августа. Тогда российская система ПВО за сутки сбила американскую ракету Patriot, девять снарядов HIMARS и 140 беспилотных летательных аппаратов украинских националистов.

24 июля посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что с начала 2024 года от ударов украинских беспилотников по российской территории уже погибли 107 человек. Пострадали от атак 623 мирных жителя России.

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