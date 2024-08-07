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США подтвердили готовность развернуть силы на Ближнем Востоке

08:35
  • среда
  • 07 августа 2024

Пентагон обещает сделать это в кратчайшие сроки

Министерство обороны США сосредоточено на деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, но готово к развертыванию военных сил в кратчайшие сроки. Такое заявление сделал во вторник, 6 августа, шеф Пентагона Ллойд Остин.
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Политик заверил, что "мы также сосредоточены на обеспечении прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников, чтобы вернуть всех заложников домой и положить конец войне в Газе".

Однако, как подчеркнул Остин, "мы по-прежнему готовы к развертыванию в кратчайшие сроки для противодействия возникающим угрозам нашей безопасности, нашим партнерам или нашим интересам", сообщает "Интерфакс".

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что дальнейшие атаки лишь усугубляют конфликт на Ближнем Востоке и создают риски непредсказуемых последствий. Он предупредил, что подобные шаги "повышают риски опасных последствий, которые никто не может предсказать и контролировать", сообщает РИА Новости.

6 августа американская разведка направила израильским коллегам предупреждение о том, что нападение на Израиль произойдет сегодня или завтра. О скорой атаке Ирана на Израиль говорил и кандидат в президенты США Дональд Трамп, не раскрывая своих источников.

На этом фоне американские ВВС направляют на Ближний Восток эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-22 Raptors. Также сообщалось, что США усиливают морскую группировку на Ближнем Востоке — в регион направят эсминцы и крейсеры.

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