Перегруппировка украинских войск продолжается

Подразделения украинских националистических батальонов скапливаются у границы с Белгородской областью. В их числе и открытые нацисты "Медведи SS", которых перебросили в Харьковскую область из-под Херсона, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По данным Рогова, которые приводит РИА Новости, переброска частей ВСУ к границе с Белгородской областью продолжается. Накануне регион неоднократно подвергался атакам украинских дронов. Вечером была объявлена ракетная опасность, в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии.

6 августа украинские диверсанты предприняли попытку прорваться через границу в Курскую область. Около 300 боевиков при поддержке танков и бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в Суджанском и Кореневском районах. По последним данным, пострадали 28 человек.

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