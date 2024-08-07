ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ перебросили нацбатальоны к границе с Белгородской областью

08:25
  • среда
  • 07 августа 2024

Перегруппировка украинских войск продолжается

Подразделения украинских националистических батальонов скапливаются у границы с Белгородской областью. В их числе и открытые нацисты "Медведи SS", которых перебросили в Харьковскую область из-под Херсона, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

В США заявили о снятии запрета на передачу оружия нацбатальону "Азов"*
Нацбат "Азов"* ушел из Харькова

По данным Рогова, которые приводит РИА Новости, переброска частей ВСУ к границе с Белгородской областью продолжается. Накануне регион неоднократно подвергался атакам украинских дронов. Вечером была объявлена ракетная опасность, в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии.

6 августа украинские диверсанты предприняли попытку прорваться через границу в Курскую область. Около 300 боевиков при поддержке танков и бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в Суджанском и Кореневском районах.  По последним данным, пострадали 28 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Украинские солдаты
Украинские солдаты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.