WP: Израиль признал причастность к ликвидации Исмаила Хании

Вашингтон отреагировал на это "с удивлением и возмущением"

Израиль уведомил США о своей причастности к гибели главы политбюро "Хамас" Исмаила Хании сразу после после сообщений о его ликвидации. Об этом со ссылкой на свои источники пишет The Washington Post.

Вашингтон на новости об убийстве Хании отреагировал с "удивлением и возмущением", утверждают собеседники WP. По мнению американских чиновников, ликвидация лидера "Хамас" - это откат приложенных усилий для прекращения огня в секторе Газа.

В то же время, как пишет издание, госсекретарь США Энтони Блинкен просит высокопоставленных чиновников в Каире, Багдаде и других арабских столицах к сдержанности в ответных мерах в отношении Израиля.

Исмаил Хания был ликвидирован в Тегеране 31 июля. В столицу Иран он прибыл на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана. Официально Израиль свою причастность к убийству Хании не признал.

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