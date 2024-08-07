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Вторая страна за неделю разорвала дипломатические отношения с Украиной

08:43
  • среда
  • 07 августа 2024

Решение принято из-за действий Киева в Африке

Республика Нигер приняла решение разорвать отношения с Украиной. Правительство страны пошло на такой шаг из-за возможной причастности Киева к атаке повстанцев-туарегов в Мали.

Кроме того, власти Нигера намерены обратиться в Совбез ООН с просьбой вынести решение в отношении украинской агрессии и ее спонсоров, заявил представитель военного переходного правительства Амаду Абдраман.

Ранее о разрыве дипломатических отношений с Украиной объявили власти Мали. Решение принято в связи с поддержкой украинской стороной повстанцев из племени туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск и бойцов из ЧВК "Вагнер". По мнению властей Мали, действия Украины нарушают суверенитет страны, а также являются поддержкой международного терроризма.

Позднее представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявлял, что повстанцы "получили информацию и не только информацию" для проведения этой операции.

В Киеве обвинения властей Мали отвергли и назвали решение о разрыве отношений поспешным.

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