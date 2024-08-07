Число пострадавших при атаках ВСУ на Курскую область выросло до 28

Среди них есть дети

Количество пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украиys (ВСУ) на Курскую область увеличилось до 28. Об этом в среду, 7 августа, рассказал заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов.

По словам медика, которого цитирует ТАСС, ранения преимущественно получили жители Суджанского и Кореневского районов, им оказана необходимая диагностическая и лечебная помощь.

У пострадавших при атаках ВСУ, которых доставили в медучреждения, в основном сочетанные минно-взрывные травмы, комбинированные, ожоговые травмы, а также осколочные ранения, уточнил Локтионов.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале рассказала, что при атаке ВСУ на Курскую область пострадали шесть детей, госпитализация потребовалась четверым. Омбудсмен заверила, что поддерживает связь с Курской областью — вся необходимая помощь региону оказывается.

Утром 6 августа ВСУ силами до 300 человек при поддержке 11 танков и 22 бронированных машин атаковали российские позиции в Курской области. Однако украинские диверсанты потерпели поражение и отступили на свою территорию.

Поскольку противник не оставляет попыток устроить диверсии, в помощь российским пограничникам и военным, уже находящимся в Курской области, были направлены дополнительные силы ВС России.

На этом фоне Украина проводит информационные атаки, распространяя вбросы и фейки. В частности, в сети распространяется фейковое видео, где врио главы Курской области Алексей Смирнов якобы призывает мужчин явиться в военкоматы для получения оружия. В действительности губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не верить врагу.

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