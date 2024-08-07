Обученный летать на F-16 пилот ВСУ поделился впечатлениями

Первые истребители уже переданы украинской армии

Украинский летчик с позывным Мунфиш рассказал о своих впечатлениях после прохождения обучения по управлению американским истребителем F-16. По словам пилота, эта боевая машина — "действительно очень веселый самолет для полетов".

Мунфиш уточнил, что не имеет в виду, что его прежняя машина, МиГ, скучная, но "F-16 определенно более поворотливый", а также "однозначно более адаптивный, он двигается очень легко".

Летчик похвалил американский истребитель, заявив, что "только успеваешь подумать о чем-то, он уже исполняет", сообщает РБК.

Между тем журнал National Interest пишет, что переданные Украине истребители F-16 американского производства не смогут существенно повлиять на ситуацию на поле боя с учетом "российской воздушной мощи".

Источники между тем утверждают, что истребители F-16, которые передадут Украине страны Запада, оснастят современными ракетами. Вооружение для самолетов класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X согласились поставить Соединенные Штаты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram