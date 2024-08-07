МИД назвал терактом атаку ВСУ в Курской области

Украинские войска действуют против мирного населения

Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область – очередной террористический акт. Так оценила действия киевского режима официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула в эфире радио Sputnik, что речь идет о теракте, направленном против мирного гражданского населения.

Во вторник стало известно, что Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Как сообщили власти региона и военные, предотвращена попытка прорыва государственной границы. Российские средства ПВО сбили 26 беспилотников и несколько ракет.

В Минобороны уточнили, что около 300 боевиков при поддержке танков и бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в Суджанском и Кореневском районах. По последним данным, пострадали 28 мирных жителей, пять человек погибли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram