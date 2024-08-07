Два украинских дрона влетели в квартиру в городе Шебекино

Пострадавших нет

Два украинских беспилотника влетели в квартиру в белгородском городе Шебекино.

Первый дрон повредил остекление, второй залетел в квартиру и спровоцировал пожар, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В настоящий момент пожар потушен. Выбиты окна нескольких квартир. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

За минувшую ночь силы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ: три беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, четыре - над Курской областью, два - в Воронежской области и два - над Ростовской областью.

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