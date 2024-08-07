Удар ВС России накрыл около 600 боевиков под Николаевом и в Сумах

Также ликвидирована группа операторов БПЛА

ВС России минувшей ночью нанесли мощный удар по расположению ВСУ в Николаевской области, где были иностранные наемники. Уничтожено более 200 боевиков и "зарубежных специалистов", сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным Лебедева, удар пришелся по правому берегу Южного Буга. Судя по его силе и последующей детонации, прилетело в склад. Предположительно, под удар попала и установка HIMARS в момент наведения для удара по Крыму. Также, по словам Лебедева, спустя некоторое время была уничтожена группа ВСУ, которая занималась запуском беспилотников.

Еще одной целью ночных ударов, по данным подпольщиков, стало подразделение ВСУ и склад боеприпасов в пригороде Сум. Как сообщил Лебедев агентству РИА Новости, склад уничтожен полностью. Также накрыли личный состав ВСУ, более 400 боевиков. Кто из них выжил, пока неизвестно.

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