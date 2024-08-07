Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на Курскую область

Нападения ВСУ назвали терактом против гражданского населения

Данные о ситуации в Курской области. Число пострадавших в результате массированных атак украинских неонацистов возросло до 28. Погибли 5 человек. Всю ночь в больницах не прекращались операции. В нашем МИДе нападения ВСУ назвали очередным терактом против гражданского населения. Российские военные и бойцы пограничной службы остановили продвижение диверсионной группы, уничтожили около 20 единиц бронетехники. Также поразили гаубицы и установки ПВО в Сумской области.

Всю ночь наши артиллерия и оперативно-тактическая авиация наносили удары по тылам противника в Сумской области, а группировка прикрытия государственной границы отсекала подкрепления противника, которые пытались прорваться к сопредельной территории Курской области. Один из ударов пришелся по пункту временной дислокации боевиков - там в этот момент находились около 400 военнослужащих ВСУ, боеприпасы и техника. Власти Курской области оказывают всестороннюю помощь жителям населенных пунктов, которые накануне подверглись атаке украинских националистов. Обстановка на границе, по словам врио главы региона, напряженная:

"Организованы дополнительные бригады скорой помощи. Выведены на работу доктора в больницы. Созданы необходимые резервы лекарств. Задействованы сотрудники ДНД, транспорт. Прошу не создавать панику, обращаться за помощью в администрации своих населенных пунктов либо в администрацию Курской области. Также ставлю всех в известность о том, что много фейков. Соблюдайте информационную безопасность и просматривайте только официальные каналы".

Именно на громкий медийный эффект рассчитывал киевский режим, планируя и наверняка не без участия западных кураторов провокацию в приграничье Курской области. ВСУ, вероятно, надеялись хоть на какой-то успех, когда украинский фронт на других участках буквально трещит по швам. А методы использовали традиционные. Число пострадавших по данным обладминистрации - 28 человек, в том числе шесть детей. Погибли два сотрудника скорой помощи.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области.

На других участках фронта наши войска продолжают планомерно теснить противника. На Авдеевском направлении расчеты РСЗО "Град" группировки "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Артиллеристы Южной группировки войск сорвали ротацию подразделений ВСУ на Донецком направлении.

На правом берегу Днепра в Херсонской области расчет разведывательного беспилотника обнаружил гаубицу М-777. Орудие было уничтожено барражирующими боеприпасами "Ланцетами". А в зоне ответственности группировки "Восток" удар по подразделениям ВСУ нанесли наши штурмовики Су-25.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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