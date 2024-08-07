Эксперты скептически оценили переданные Киеву F-16

На Украину смогли доставить около 10 истребителей

Надежды киевского режима изменить ситуацию в зоне боевых действий с помощью американских истребителей F-16 рискуют так и остаться мечтами. Западные инструкторы признаются: даже та небольшая группа украинских пилотов, что прошла ускоренный курс подготовки управления натовскими самолетами, не получила необходимого объема знаний. На этом фоне с особым вниманием в Киеве следят за предвыборной кампанией главных спонсоров войны на Украине - американских демократов.

Пожалуй, во всех Соединенных Штатах этим вечером не было счастливей и улыбчивей людей. Она - вице-президент США, он губернатор Миннесоты, но сегодня все изменилось.

"Я стою перед вами, чтобы с гордостью объявить, что я официально являюсь кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов", - заявила Камала Харрис.

После политического переворота, когда Байдена практически насильно отстранили от президентского марафона, Харрис стала последней надеждой демократов. А ее последней надеждой стал он. Тимоти Уолца называют темной лошадкой на пост вице-президента. Бывший солдат нацгвардии, учитель, потом футбольный тренер, активно поддерживал трансгендеров. Легализовал в Миннесоте марихуану. Но главным испытанием для него стали беспорядки во время BLM ― известный чернокожий Джордж Флойд умер во время задержания полицией в крупнейшим городе Миннесоты. Протесты и беспорядки охватили штат.

А теперь Уолц может поджечь и всю Америку – кричат в один голос республиканцы и называют его слишком левым. А еще мастером переобуваний в воздухе. Впрочем, не лезть в чужие дела США не могут. Да и сам Уолц четко выражает поддержку Украине. И даже в прошлом году виделся с Зеленским, обещал помощь. Вопрос только в том, насколько эти двое осознают, к чему может привести их помощь?

Кадры обучения украинских пилотов на F-16 публикует пресс-служба НАТО. Все для поднятия боевого духа ВСУ. К слову, для веселья в Киев смогли доставить лишь около 10 истребителей. Обучить всего 20 пилотов. Ничего сверхъестественного в этом самолете даже украинские эксперты не видят. Говорят, что потенциал машины зависит, прежде всего, от мастерства пилота. А западные тренеры признаются, мол, по уважительным причинам летчики не получили необходимого объема подготовки. Налет часов в безопасных условиях — это одно. Дома пилоты не смогут даже взлетать и приземляться на одном и том же аэродроме. В Германии так вдохновились новыми поставками, что снова подняли неприятную для Шольца тему:

"Все государства, а не только Германия, должны сделать все, что в их силах. И речь, конечно, в том числе о поставках ПВО, а также, хочет ли канцелярия это слышать или нет, крылатой ракеты "Таурус".

Боеприпасы давно обещают западные партнеры. Но пока не могут их наскрести. В Берлине думают передать Киеву американские ракеты средней дальности, которые давно собираются списать из-за окончания срока их эксплуатации.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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