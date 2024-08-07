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Движение ХАМАС официально объявило имя нового лидера

11:46
  • среда
  • 07 августа 2024

Им стал Яхья Синвар

Палестинское движение ХАМАС официально объявило имя нового лидера. Им стал Яхья Синвар, который сменил на посту главы политбюро Исмаила Ханию, убитого на прошлой неделе в Тегеране в результате теракта.
WP: Израиль признал причастность к ликвидации Исмаила Хании

До своего избрания Синвар руководил отделением ХАМАС в секторе Газа. В Израиле уже призвали как можно скорее ликвидировать палестинского политика.

Вашингтон призывает не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Но в свете недавних предупреждений Ирана об ударе возмездия за убийство Хании Пентагон готов развернуть новые силы в регионе. И уже в этом месяце намерен отправить в восточную часть Средиземного моря эсминцы и ракетные крейсеры, а также разместить дополнительную эскадрилью истребителей.

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