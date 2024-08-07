В Приморье ликвидируют последствия паводков

Группировка МЧС в регионе усиливается

Подтоплены дома, размыты дороги, повреждены сельхозугодия. В Приморском крае ликвидируют последствия паводков, вызванные сильнейшими ливнями. В зоне бедствия - Дальнереченск и Владивосток. Спасатели работают в усиленном режиме. Организуют лодочные переправы, оказывают адресную помощь и ведут откачку воды.

Жители Владивостока - в шоке. Передвигаться по городу невозможно: улицы заливают не просто потоки - настоящие мощные водопады. Затоплены подземные переходы, остановки, общественный транспорт и рынки - вода уносит товар за считанные секунды. Машины плывут, их владельцы пытаются держать себя в руках.

В ближайшие два дня ситуация может только ухудшиться - в регионе ожидается обострение фронтальных разделов. В связи с этим власти объявили очередное штормовое предупреждение. Спасатели инструктируют население четко и кратко - никаких прогулок у воды, выхода в море и на туристические маршруты.

"Заранее уберите имущество с низких мест и поднимите его на возвышенность - вторые этажи или чердаки. Подготовьте документы, запас воды, теплые вещи и лекарства на случай временного отселения из зоны подтопления", - сообщил Александр Белецкий, старший оперативный дежурный ЦУ кризисными ситуациями ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Насколько важно всё это запомнить, прекрасно знают жители десятков подтопленных жилых домов и сотен приусадебных участков. Вместо пения птиц на рассвете - звук дизельной насосной станции. Откачка воды идёт в круглосуточном режиме. В Дальнереченске из-за сильных осадков размыло дамбу, так что спасатели вместе с местными жителями возводят укрепления всеми доступными способами.

В Приморском крае противостояние стихии продолжается уже более двух недель. Задействованы все имеющиеся силы в каждом пострадавшем населенном пункте. Единственное средство передвижения для многих - лодка. По воде уже доставлено более трех тонн продуктов и перевезено более 350 человек.

Группировка МЧС в регионе усиливается. Люди, конечно, не останутся без помощи. Но все сейчас надеются на то, что в ближайшее время стихия наконец-то успокоится.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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