Как арбуз: житель Башкирии наткнулся в лесу на гигантский гриб

Это головач

Неожиданная находка жителя башкирского Кумертау. Во время пробежки в лесу мужчина обнаружил гигантские грибы размером с тыкву. Общий вес великанов составил более 20 килограммов. Результат ли это химического воздействия или натуральный продукт, который можно употреблять в пищу?

Сейчас Владимир Куприянов с друзьями готовится к забегу по пересечённой местности, который должен состояться в начале сентября. Периодически убегают в горы и леса тренироваться. Рядом с Кумертау природа очень красивая. И подкинула неожиданный сюрприз.

"По тропинке бежали и увидели буквально сбоку на пригорочке такой здоровый белый шар. Любопытно стало. Решили посмотреть, что это такое. Поднялись. Это оказались грибы", - рассказал Владимир Куприянов.

Атомной электростанции рядом нет. Опасных химических производств тоже. Так чаще всего приходилось отвечать Владимиру друзьям, после рассказа о находке, сделанной возле горы Уральской.

Этот гриб называется головач. Он же дождевик. Конечно, не обыкновенный. Головач гигантский - таково официальное название. Как рассказали микологи, его никогда нельзя найти дважды на одном месте. Потому что грибница вытягивает из земли все соки, чтобы вырастить таких великанов. Буквально за 7-10 дней. Упавшие на землю споры не прорастут. Надо, чтобы их разнёс ветер.

"Можно жарить. Можно порезать их на манер таких тонких стейков - грибы здоровые. С этими стейками поступать почти как с мясом - немножко отбить и дальше обжаривать на сковородке. Можно обмакнуть в кляр. Можно запечь. А можно сделать даже грибную пиццу если взять самый здоровенный экземпляр, вырезать у него из серединки диск", - рассказал Михаил Вишневский, кандидат биологических наук, миколог.

Общий улов, если можно так выразиться, у Владимира потянул более чем на 20 килограммов. Двадцать килограммов абсолютно здоровой свежей еды для всей семьи. Это самый большой экземпляр.

Накормил семью, накормил друзей. Грибы хоть почти и шампиньоны, но абсолютно не пригодны для промышленного разведения. Можно сказать, еда из разряда диковинки.

Головач гигантский весом более пяти килограммов даже для средней полосы - редкость. Но в мире есть и более крупные экземпляры вкусных грибов. Есть можно любые. Не все правда, более одного раза. В жарких районах экватора, тропиков и субтропиков вес, например, флебопуса может доходить до тридцати килограммов, а рядовки вытягиваться в высоту с рост человека. Еды хватит не то что на семью - на всю деревню.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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