Высказывание дипломата некорректно истолковали

Публикации средств массовой информации о том, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о подготовке киевским режимом покушения на российского лидера Владимира Путина в День ВМФ, стали следствием неверного истолкования слов дипломата. Такое заявление сделали во вторник, 6 августа, в МИД России.

Как отметило ведомство в своем Telegram-канале, в министерстве обратили внимание на появившиеся в средствах массовой информации сообщения о готовившемся Киевом покушении на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова во время их присутствия 28 июля этого года в Санкт-Петербурге на параде в День ВМФ.

Однако эта информация является результатом некорректной интерпретации интервью телеканалу "Россия-1". В действительности Рябков не вдавался в подробности, которые относятся к компетенции других ведомств, а также не отвечал утвердительно на вопрос о том, готовилась ли такая акция на параде ВМФ, заявили в МИД.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что покушения на российского лидера Владимира Путина, о которых говорили представители киевского режима, планировалось при участии "англосаксонских хозяев" Украины. В этом нет сомнений, заявила чиновница.

В Кремле указывали на то, что "все угрозы от киевского режима очевидны", именно поэтому "безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне" и предпринимаются все надлежащие меры.

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