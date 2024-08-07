Речь о тех, кто ждет прихода украинской армии и власти, дискредитируя Россию

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил закрепить на законодательном уровне понятие "ждун", предусмотрев для таких лиц административное и уголовное наказание.

Под "ждунами" подразумевают людей, которые надеются на возвращение украинской власти над Крымом и Донбассом, при этом пытаясь дискредитировать Россию.

Смирнов подчеркнул, что, помимо введения административного и уголовного преследования, злостных "ждунов" нужно лишать российского гражданства, а возможно и выдворять из страны. Политик выразил мнение, что "это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением", сообщает РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что людям, ожидающим возвращения Крыма в состав Украины, необходимо понять: этого никогда не произойдет. Политик подчеркнул, что у него "позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам", а также предупредил, что "вредить здесь никому не дам".

Власти Херсонской области подтверждали, что "мы наблюдаем и фиксируем всех "ждунов", которые хотели "не просто дождаться ВСУ, но и нажиться на своих собственных гражданах". Однако к таким мародерам подход был один — выдворение на Украину.

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