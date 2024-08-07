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Умер водитель "КамАЗа", врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом

09:48
  • среда
  • 07 августа 2024

Врачи пытались его спасти

Скончался водитель "КамАЗа", который пытался проскочить перед поездом в Волгоградской области.

43-летний Асламбек Усматов получил тяжелые травмы головы и ног, сотрясение мозга и перелом черепа – после аварии кабину "КамАЗа" отбросило на несколько метров, а водителя зажало. Его отправили в больницу вертолетом санитарной авиации.

Около недели он лежал в больнице в тяжелом состоянии, не приходя в сознание. Сегодня Усматов скончался в отделении реанимации, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.

В настоящий момент в больнице остаются трое пострадавших после ДТП с поездом.

29 июня поезд "Казань-Адлер" столкнулся с грузовиком, который выехал на переезд, нарушив правила ПДД. Девять вагонов и электровоз сошли с рельсов, пострадали 140 человек. Возбуждено уголовное дело.

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