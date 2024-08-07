Собянин рассказал о результатах работы Градостроительного комплекса в этом году

Московские специалисты сохраняют высокие темпы работы

С начала года в Москве построили 48 объектов социальной инфраструктуры: школы и детские сады, медицинские, культурные и спортивные учреждения.

На своей странице в соцсети Сергей Собянин подвёл промежуточные итоги работы столичного Градостроительного комплекса.

По словам мэра, московские специалисты сохраняют высокие темпы работы, несмотря на санкционное давление.

Подробнее — в Telegram-канале мэра Москвы.

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