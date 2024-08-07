Подполье сообщило о ликвидации базы ВСУ под Киевом

Предполагают, что там обучались более тысячи военных

Арсенал и база Вооруженных сил Украины в Белой Церкви Киевской области подверглись удару с российской стороны минувшей ночью. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, база использовалась для обучения военных.

По данным подполья, прилет в район военной базы и арсенала был зафиксирован в 4:40. Был мощный взрыв, зарево увидели в другом конце города. Последовала детонация, которая продолжалась около получаса.

По сообщениям подпольщиков из Белой Церкви, которые приводит РИА Новости, на военной базе заканчивали комплектовать и тренировать большое воинское подразделение. Предполагают, что там обучались не менее тысячи боевиков.

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