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Подполье рассказало об ударе по военному аэродрому ВСУ

10:10
  • среда
  • 07 августа 2024

Он был нанесен после атак ВСУ на Курскую область

Российские военные в рамках спецоперации нанесли удар в районе военного аэродрома в Хмельницкой области Украины. Об этом в среду, 7 августа, рассказали в пророссийском подполье.
Подполье сообщило о ликвидации базы ВСУ под Киевом

Как пояснил представитель подполья Сергей Лебедев, этот аэродром Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются восстанавливать для размещения и эксплуатации истребителей F-16, которые западные союзники начали передавать киевскому режиму, сообщает РИА Новости.

Ранее поступили сообщения о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Эксперты считают, что целью атаки стали аэродромы, которые готовились принимать истребители F-16. Также ВС России нанесли ракетный удар по авиабазе ВСУ в Кропивницком.

Посол России в Гааге, комментируя решение Нидерландов отдать свои F-16 Украине, предупреждал, что самолеты и аэродромы, с которых переданные Киеву истребители будут взлетать, считаются Россией законными мишенями для ударов.

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