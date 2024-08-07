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На Украине признали, что ее оборона дает трещины

10:37
  • среда
  • 07 августа 2024

Российские войска продолжают продвижение

Представители киевского режима признают, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) дает трещины, при этом российские войска добились тактического успеха в Донецкой Народной Республике.
ВС России активно продвигаются в зоне СВО

Как пишет The Financial Times, проблемы с коммуникацией и неумелая ротация сил украинской армии на поле боя позволили ВС России продвинуться вперед.

Украинский чиновник подтвердил изданию, что "наша оборона дает трещины", тогда как российские войска добились "тактического успеха" в ДНР.

Ранее командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фокин признавал, что в районе Макеевки и севернее "у врага есть успех, причем достаточно существенный — враг продвигается вглубь нашей обороны по левому флангу".

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу рассказал, что Украина за неполные два месяца, по данным Министерства обороны России, потеряла свыше 115 тысяч своих военных. При этом площадь территории, освобожденной российскими бойцами, за тот же срок выросла на 420 квадратных километров.

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