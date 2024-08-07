Число пострадавших в ДТП под Волгоградом выросло до 20 человек

Шестеро из них - дети

Число пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса "Астрахань - Москва" возросло до 20 человек. Шестеро из них – дети, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как написал губернатор в Telegram, ДТП произошло в 4 часа утра. На автодороге Р-22 "Каспий" в Михайловском районе Волгоградской области маршрутный автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии один человек погиб.

Все пострадавшие доставлены в Михайловскую центральную районную больницу, им оказывают необходимую медпомощь. Среди травмированных пассажиров семеро жителей Астраханской области, решается вопрос об их переводе в астраханские медучреждения.

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