ФСБ раскрыла планы Гитлера применить атомную бомбу против СССР

Это могло изменить ход войны

ФСБ рассекретила архивные документы о создании атомной бомбы в нацистской Германии.

В 1930-е годы немецкие ученые открыли деление ядер атомов урана и внесли большой вклад в развитие физики. Гитлеровская Германия стала первой страной, которая запустила проект по созданию атомной бомбы. Немецкие ученые опережали коллег из Великобритании и США в создании атомного оружия на полтора года.

Работы велись в Институте кайзера Вильгельма в Берлине как минимум с 1943 года. В 1944 году были разработаны проекты бомбардировщиков дальнего радиуса действия, сообщили в ЦОС ФСБ.

Согласно показаниям нацистского чиновника группенфюрера Вернера Вехтера, гитлеровцы намеревались с помощью баллистических ракет "Фау-2" нанести ядерные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии. Не исключено, что атомную бомбу против СССР могли применить летом 1945 года. Это могло изменить весь ход войны.

"В одной из бесед со мной государственный секретарь министерства пропаганды доктор Науман, говоря о военном и политическом положении Германии на последнем этапе войны, заявил, что в скором времени все должно измениться к лучшему и сослался на слова Гитлера, который в узком кругу доверенных ему лиц заявил: "Да простит мне Бог последние 14 дней войны", - вспоминал Вехтер.

Гитлер не успел осуществить свои планы – в мае 1945 года нацистская Германия капитулировала.

В апреле 2024 года ФСБ рассекретила документ о ликвидации французов-нацистов под Брянском в 1943 году. Пленный капрал Роберт Гестен рассказал о подготовке немцами операции против партизан Клетнянских лесов.

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